Koronapandemian vaikutus rakentamiseen on jäänyt vähäiseksi – ala uskoo, että ensi vuonna notkahdus on jo takana

Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia, mutta ensi vuonna rakennustuotannon vähentyminen tasaantuu. Näin arvioi Rakennusteollisuus RT tänään julkistamassaan suhdannekatsauksessa.

Viime vuonna rakentaminen supistui prosentin verran, eli toistaiseksi koronakriisin vaikutukset rakennustuotantoon ovat jääneet pieniksi.

Rakentamista on ylläpitänyt muun muassa hyvällä tasolla säilynyt asuntotuotanto. Koronapandemian aikana koteihin on satsattu aiempaa enemmän, mikä Rakennusteollisuuden arvion mukaan heijastuu myös asuntotuotantoon.

Asuntoja rakennettiin viime vuonna lähes 41 000, ja asuntokauppa on käynyt poikkeuksellisen vilkkaasti.

Asuntorakentaminen pysynee hyvällä tasolla tänä vuonna, vaikka se hidastuu. Ensi vuonna asuntoaloitusten määrän ennakoidaan laskevan 34 000 asuntoon.

Samaan aikaan toimisto- ja liiketilarakentaminen on hyytynyt, sillä työ on siirtynyt suurelta osin koteihin. Monella alalla etätyöt voivat jäädä aiempaa laajemmin käytännöksi koronan jälkeenkin, joten uusien toimitilojen kysyntä on tällä hetkellä epävarmaa.

Sama tilanne on liiketiloissa, sillä koronapandemia on siirtänyt etenkin vähittäiskauppaa verkkoon ja pois kivijalkaliikkeistä. Päivittäistavarakaupan liiketiloille on yhä kysyntää.

Teollisuudessa investointipäätökset ovat sysäämässä liikkeelle poikkeuksellisen suuria hankkeita, kuten Kemin biotuotetehtaan rakentamisen.

Massiiviset teollisuuden hankkeet kuitenkin toisinaan vääristävät tilastoja, sillä yksittäinen tehdashanke voi vaikuttaa koko rakentamisen kokonaisuuteen.

RT:n helmi-maaliskuun vaihteessa tekemän viidennen koronakyselyn mukaan rakennusalan yritysten yleinen epävarmuus näytti hieman helpottaneen ja rahoitustilanne on parantunut.

Yritykset varautuvat kuitenkin pahenevaan epidemiaan. Kyselyn mukaan ne pyrkivät entistä tiukemmilla toimilla pitämään työmaat turvallisesti toiminnassa.

Rakennusala on ollut koronavirustartuntojen vuoksi syynissä etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa työmaita on jouduttu sulkemaan tartuntojen leviämisen takia.