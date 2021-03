Konkurssien määrä kääntynyt selvään kasvuun

Suomen Asiakastiedon mukaan konkurssien määrä kääntyi reippaaseen kasvuun viime viikolla. Viikon 11 aikana konkurssiin haettiin 69 yritystä, mikä on 47 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Muutos on suurin tänä vuonna. Hakemusten määrän kasvua selittää konkurssilain tilapäisen muutoksen päättyminen tammikuun lopussa.

Voimassa on kuitenkin tällä hetkellä uusi väliaikainen konkurssilaki, jonka ansiosta konkurssiuhkaisen maksukehotuksen maksamisaikaa on pidennetty viikosta kuukauteen. Muutos on voimassa syyskuun loppuun asti.

Koko tämän vuoden aikana konkurssiin on haettu vajaat 600 yritystä.

Konkurssiin on haettu kymmenkunta vähintään 10 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävää yritystä. Niistä tuorein tapaus on viime viikolla itse konkurssiin hakeutunut Karhulan Valimo, joka on työllistänyt 84 ihmistä.

Suurin alkuvuoden konkurssi on ollut 54 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäneen Pallas Rakennuksen konkurssihakemus.