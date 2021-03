Vaatebrändi Makia lopettaa yhteistyön Kärkkäisen kanssa – "Olemme antaneet tavaratalon omistajille mahdollisuuden korjata toimintaansa, mutta sitä ei ole tapahtunut"

Vaatemerkki Makia Clothing on tiedotteensa mukaan lopettamassa yhteistyötä tavaratalo Kärkkäisen kanssa. Syynä ovat yhtiön mukaan Kärkkäisen omistajien arvot ja toiminta sosiaalisessa mediassa.

– Uskomme, että kaikille ihmisille pitää antaa mahdollisuus parantaa toimintaansa ja käytöstään. Emme vain halunneet kääntää selkäämme ja juosta karkuun, Makian luova johtaja Totti Nyberg sanoo tiedotteessa.

Nybergin mukaan Makia on joutunut selittelemään yhteistyötään Kärkkäisen kanssa ja saanut kritiikkiä osakseen yhteistyön jatkamisesta. Hänen mukaansa päätös on ollut vaikea, koska Kärkkäisen tuoma liikevaihto on ollut pienelle yritykselle merkittävä.

Kärkkäinen on ollut vuosien ajan arvostelun kohteena ja osa sen yhteistyökumppaneista on ryhtynyt boikotoimaan yritystä. Muutama vuosi sitten yhteistyöstä Kärkkäisen kanssa kertoivat luopuneensa esimerkiksi Finlayson, Fiskars, Tammi, Otava, Sanoma, Egmont ja Joutsen.

Syynä välirikkoon ovat olleet Kärkkäsen perustajan Juha Kärkkäisen arvot. Kärkkäinen tuomittiin vuonna 2013 maksamaan 90 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tuomio perustui Kärkkäisen silloin omistamassa Magneettimedia-lehdessä julkaistuihin juutalaisvastaisiin kirjoituksiin.

– Annoimme Kärkkäisen omistajalle mahdollisuuden korjata toimintaansa, mutta sitä ei tapahtunut. Lisäksi hän ei ole missään yhteydessä pyytänyt anteeksi, katunut lausuntojaan tai oikonut vastuuttomia mielipiteitään. Emme saaneet muutettua asioita sisältäpäin, vaikka uskoimme siihen pystyvämme. Siltä osin kritiikki meitä kohtaan oli oikeutettua, olimme väärässä. Suomessa kaikilla on sananvapaus, mutta me vedämme omalta osaltamme rajan nyt tähän, Nyberg sanoo.

– Jo tehdyt avoimet tilaukset sekä ennakkoon myydyt tuotteet toimitetaan sovitusti. Mutta uusia tilauksia emme ota heiltä enää vastaan.