Nokia vähentää 10 000 työntekijää – kustannuksia karsitaan tuotekehityksen tieltä

Verkkovalmistaja Nokia leikkaa kovalla kädellä kustannuksiaan. Tiistaina julkistettu säästöpaketti tarkoittaa myös lopputiliä noin 10 000 työntekijälle kahden vuoden kuluessa. Nokialla on noin 90 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Tarkat luvut lähtemään joutuvien määrästä riippuvat Nokian mukaan markkinoiden kehityksestä.

Tiedotteessa ei oteta kantaa mahdollisiin irtisanomisiin Suomessa. Nokia on parina viime vuotena palkannut runsaasti väkeä viidennen sukupolven matkaviestinverkkotekniikan kehittämiseen varsinkin Oulussa, mutta myös Tampereella ja Espoossa. Yhtiön säästötavoite on pienentää kuluja 600 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä.

– Emme tee kevyin perustein päätöksiä, joilla on mahdollisia vaikutuksia työntekijöihimme. Oikean osaamisen ja valmiuksien varmistaminen on välttämätön askel pitkän aikavälin kestävän suorituskyvyn saavuttamiseksi. Minulle on tärkeää, että työntekijämme saavat tarvitsemansa tuen tässä prosessissa, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo tiedotteessa.

Kesällä Nokian toimitusjohtajana aloittanut Lundmark on aloittanut rajun suursiivouksen vaikeuksiin joutuneessa yrityksessä. Nokian organisaation virtaviivaistettiin jo syksyllä ja nyt tarkoituksena on kerätä varoja jättisatsaukseen tuotekehityksessä. Tarkoituksena on nostaa Nokia uudelleen kärkeen teknisessä osaamisessa panostamalla lujasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

– Uudessa toimintamallissamme on neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, joista jokaisella on selkeä suunnitelma kestävään ja kannattavaan kasvuun. Nyt liiketoimintaryhmät päivittävät kulurakenteensa uudelle tasolle investoidakseen tulevaisuuteen, Lundmark kirjoittaa.

Nokia järjestää torstaina tällä viikolla niin kutsutun pääomamarkkinapäivän sijoittajille. Yrityksen johdon odotetaan kertovan sen aikana, aiotaanko joitakin toimintoja esimerkiksi myydä sen vuoksi, etteivät ne enää sovi yhtiön tuotevalikoimaan.