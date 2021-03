Golf on nyt nosteessa – kentillä odotukset kesästä ovat korkealla

Mikko Perttunen

Kankaisten Golfissa Maskussa on ollut kohtalaisen hyvä tilanne jo ennen koronanostetta. Kenttään on Timo Tuomisen mukaan pystytty myös investoimaan ja toimintaa kehittämään. Nyt on käynnissä muun muassa kahden kastelualtaan laajennus- ja siistimisprojekti. Parhaillaan remontoidaan myös ravintolaa, jota yhtiö alkaa pyörittää itse.