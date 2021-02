Postikaan ei jäänyt koronapandemiasta viime vuonna paitsi. Perinteisten postipalvelujen kysyntä laski pandemian seurauksena entistäkin nopeammin. Pandemia vaikutti haitallisesti myös Postin logistiikkapalveluihin.

Toisaalta kun ihmiset eivät marssineet kivijalkakauppoihin ostoksille, he tilasivat tavaraa internetin kautta. Sen seurauksena Postin paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmä hyötyi verkkokauppabuumista selvästi.

Pakettien volyymi kasvoi viime vuonna Suomessa ja Baltian maissa yhteensä 27 prosenttia. Samalla paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnan liikevaihto nousi jo 57 prosenttiin Posti-konsernin liikevaihdosta. Konsernin oikaistu liiketuloskin parani viime vuonna 36,2 miljoonasta eurosta 66,1 miljoonaan euroon.

Postin huonoihin uutisiin viime vuodelta kuuluu, ettei epidemia käytännössä vaikuttanut maailman kehityssuuntaan. Osoitteellisten kirjeiden määrä Suomessa väheni edelleen. Viime vuonna sen määrä laski 16 prosenttia. Samaan sarjaan kuuluu, että yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvien lähetysten osuus jatkoi laskuaan ja oli vain 3,4 prosenttia kaikista Postin lähetyksistä.

Tässä tilanteessa Postin oli suorastaan pakko uudistaa strategiaansa ja keskiviikkona pohdinnan tulos kerrottiin vuosituloksen yhteydessä maailmalle. Jatkossa Postin kasvun ytimessä ovat pakettiliiketoiminta ja sopimuslogistiikka Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa kattaen koko jakelu- ja logistiikka-arvoketjun. Tämän toteuttamiseksi Posti investoi yli 100 miljoonaa euroa paketti- ja verkkokauppatoimintaan ja jakeluverkon vahvistamiseen. Luvassa on muun muassa pakettiautomaattiverkoston laajentamista.

– Postipalveluilla Suomessa on tärkeä tätä ydintä täydentävä ja tukeva rooli. Tämä on selkeä painotuksen muutos, jolla vastaamme meitä jo pitkään haastaneeseen toimintaympäristömurrokseen. Asiakaskokemuksen parantaminen on kaiken keskiössä, kun jatkamme uudistumistamme, Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto määritteli tiedotteessa.