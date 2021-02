Tuulivoiman osuus suomalaisten sähkönkulutuksesta nousi kymmenesosaan

Tuulivoimatuotanto kasvoi viime vuonna noin kolmanneksella, sillä Suomeen rakennettiin vuoden aikana 67 uutta tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on reilut 300 megawattia. Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimaloita on Suomessa kaikkiaan nyt noin 820, ja niiden kapasiteetti on noin 2600 megawattia.

Tänä vuonna tuulivoiman odotetaan kasvattavan osuuttaan vielä selvästi enemmän, sillä jos kaikki tuulivoimahankkeet valmistuvat, ne lisäävät tuulivoimakapasiteettia noin 990 megaewatilla.

Energiateollisuus ry:n mukaan Suomen tuulivoimaloilla tuotettiin viime vuonna kaikkiaan noin 7800 gigawattituntia sähköä, mikä tarkoittaa noin 32 prosentin lisäystä vuodessa. Se vastasi noin kymmentä prosenttia sähkönkulutuksesta ja noin 12 prosenttia sähköntuotannosta.