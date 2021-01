Miksi videopeliyrityksen ja pandemiasta kärsineen elokuvateatteriketjun osakkeiden arvo nousi räjähdysmäisesti? Tästä on kyse Wall Streetiä kuohuttaneissa meemiosakkeissa

New Yorkin pörssissä on viime viikkoina nähty kummia.

Videopelejä kivijalkaliikkeissä myyvän yhdysvaltalaisen Gamestopin osakekurssi nousi uutistoimisto Reutersin mukaan kahdessa ja puolessa viikossa noin 1600 prosenttia. Elokuvateatteriketju AMC:n osakekurssi on noussut tammikuun alusta 300 prosenttia.

Ilmiö kantautui Suomeenkin, sillä Nokian osakekurssi nousi Reutersin mukaan viikossa 133 prosenttia, korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen.

Osakekurssien jyrkkää nousua ei voitu selittää näiden yritysten liiketoiminnalla. Esimerkiksi AMC on ollut syvissä talousvaikeuksissa koronapandemian vuoksi.

Elon Musk lietsoi somesijoittajia

Ilmiön taustalta löytyy joukko piensijoittajia, jotka olivat löytäneet toisensa Reddit-keskustelupalstan Wallstreetbets -kanavalla. Eräänlaisena meemitehtaanakin tunnetun kanavan käyttäjät ovat ostaneet valtavan määrän eri yritysten osakkeita vastaiskuna suursijoittajille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sijoittajat ovat pumpanneet rahaa erityisesti yrityksiin, joiden osakkeita suuret hedgerahastot myyvät lyhyeksi eli shorttaavat ennakoiden niiden arvon laskua. Lyhyeksimyynnillä tarkoitetaan osakkeiden lainaamista ja eteenpäin myymistä. Shorttaaja laskee, että siinä vaiheessa, kun osake pitää palauttaa omistajalleen, sen arvo on laskenut ja se voidaan ostaa takaisin alkuperäistä myyntihintaa halvemmalla. Tällöin hinnan erotus jää voittona käteen shorttaajalle.

Esimerkiksi hedgerahasto Melvin Capital oli ennakoinut Gamestopin osakekurssin laskua ja ilmoittanut shorttaavansa sitä eteenpäin. Reddit-sijoittajat päättivätkin iskeä takaisin ja ostaa peliyrityksen osakkeita joukolla, jolloin sen osakekurssi lähtikin jyrkkään nousuun.

Melvin Capital joutui ostamaan osakkeet takaisin tappiolla. Se menetti kaupoissa noin 3,75 miljardia dollaria, mikä on noin 30 prosenttia sen hallinnoimista varoista, talouslehti The Financial Times kertoo.

Lisää kierroksia tapahtumiin on tuonut maailman rikkain mies, Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, joka on kannustanut osakeiskuihin sosiaalisessa mediassa. Hedgerahastot ovat olleet ahkeria Teslan osakkeiden lyhyeksi myyjiä.

Pinnan alla kytee katkeruus finanssikriisistä

Kurssimanipulaatiota on nähty ennenkin. Viimeaikaisista Wall Streetin tapahtumista tekee erityisen se, kuka yritysten osakekurssien heilahteluiden takana on. Miljardisijoittajia vastaan asettuivat sosiaalisessa mediassa kokoontuneet piensijoittajat.

– Ensimmäistä kertaa ikinä yksityiset piensijoittajat löivät voimansa yhteen ja iskivät hedgerahastoa vastaan, Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen sanoo.

– Rahoituskeskustelut harvoin herättävät tunteita. Nyt korkean profiilin poliitikot ottavat kantaa piensijoittajien puolesta.

Torstaina sijoitussovellus Robinhood rajoitti hetkellisesti Gamestopin ja muiden niin kutsuttujen meemiosakkeiden ostamista.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen kongressin demokraattiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez tuomitsi torstaina Robinhoodin päätöksen rajoittaa osakekauppaa. Ocasio-Cortesin mukaan ei ole hyväksyttävää, että "piensijoittajia estetään ostamasta osakkeita samalla, kun hedgerahastot voivat harjoittaa osakekauppaa vapaasti parhaaksi katsomallaan tavalla".

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Puttosen mukaan kyse on siis muustakin, kuin yksittäisten yritysten osakkeista.

– Pinnan alla kytee paljon finanssikriisistä juontuvaa vihaa ja katkeruutta. Tuolloin pankit ja hedgerahastot pelastettiin.

Nyt yritysten pörssikurssit ovat palautumassa kohti normaalia, vaikka perjantaina osakkeiden arvossa nähtiinkin piikki Robinhoodin sallittua meemiosakkeiden ostamisen.

Keskiviikkona Valkoinen talo ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoittivat tarkkailevansa tilannetta.

Sijoitussodan pitkän tähtäimen seuraukset ovat vielä epäselvät, Puttonen sanoo.

– Internetissä tapahtuvaa joukkoistumista ei kukaan voi ennustaa.

– Hedgerahastojen salkunhoitajat joutuvat jatkossa miettimään kahdesti, miten voimakkaita positioita ottavat ennen kuin lyhyeksi myyvät osakkeita.

Juttua korjattu klo 19.05: Täsmennetty Vesa Puttosen ammattinimikettä. Jutussa luki aiemmin ekonomisti.