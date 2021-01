Sanoma Media Finlandin alueellisissa ja paikallisissa uutistoimituksissa aloitetaan yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enimmillään 26 hengen irtisanomiseen. Taustalla on Lännen Median yhteistuotannon sopimuksen päättyminen tammikuun lopussa.

Lännen Median yhteistuotannon sopimuksen päättyminen vauhditti suunnitelmia Aamulehden ja Satakunnan Kansan valtakunnallisten ja ulkomaan aiheiden sisällöntuotannon järjestämiseksi. Sanoman aikomuksena on korvata Lännen Median aiemmin tuottama sisältö Aamulehdessä ja Satakunnan Kansassa sisällöllä, joka on tuotettu Sanoman verkostossa, esimerkiksi STT:ssä ja Helsingin Sanomissa.

Samaan aikaan suunnitellaan Pirkanmaan paikallismedian toimintamallin muutosta. Satakunnassa toimivat Sanoman paikallismediat on jo aiemmin hallinnollisesti organisoitu osaksi Satakunnan Kansaa, missä tehdään myös niiden tekninen taitto. Pirkanmaan uuden toimintamallin tarkoitus on kehittää alueen mediabrändien sisältöyhteistyötä ja yhteistä suunnittelua. Tavoitteena on myös, että toimituksissa voidaan nykyistä paremmin keskittyä paikallisten asiakkaiden palvelemiseen digitaalisesti, kun painetut lehdet tuotetaan tehokkaammin.

Pirkanmaan uudelleen järjesteltävään kokonaisuuteen kuuluvat alustavan suunnitelman mukaan seuraavat brändit: Janakkalan Sanomat, Jämsän Seutu ja Vekkari, KMV-lehti, Nokian Uutiset, Suur-Keuruu, Tyrvään Sanomat ja Valkeakosken Sanomat. Satakunnan kokonaisuuteen kuuluvat alustavan suunnitelman mukaan vastedes Rannikkoseutu sekä Satakunnan yhteistoimitukseen jo nykyään kuuluvat brändit Kankaanpään Seutu, Merikarvia-lehti ja Sydän-Satakunta.

Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 150 henkilöä Aamulehden toimituksessa, Satakunnan Kansan yhteistoimituksessa, muiden Sanoman paikallismedioiden toimituksissa sekä Helsingin Sanomien Tampereen aluetoimituksessa. Brändien lakkauttamisia ei suunnitella.