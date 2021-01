Epec laajentaa toimintaansa ja palkkaa lisää väkeä Turkuun

Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö, seinäjokelainen Epec laajentaa toimintaansa Turussa ja Tampereella. Se aloitti maanantaina rekrytoinnit, joissa tarkoitus on palkata 19 henkilöä ohjelmisto- ja elektroniikka-alan asiantuntijatehtäviin.

Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila kertoo, että yhtiöllä on Turussa tällä hetkellä vajaat kymmenen työntekijää. Varsinaista toimipistettä Turussa ei ole, eikä sellaista ainakaan korona-aikana ole tulossa.

– Ihmisistä osa on asiakkaan tiloissa ja osa on tehnyt töitä kotoa käsin. Emme ole yksilöineet montako uutta palkkaamme Turkuun, sillä tärkeämpää on löytää huippuosaajat eri tehtäviin ja olemme joustavia sijainnin suhteen. Arvio on, että palkkaamme useampia henkilöitä Turun alueelle, Kylä-Kaila sanoo.

Epecillä on hänen mukaansa Turun seudulla useita asiakkaita, esimerkiksi Cargotec ja Sandvik.

Epec on järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut työkoneiden ja hyötyajoneuvojen elektroniikkaan ja ohjelmistoihin. Viime vuosina se on keskittynyt kehittämään uusia teknologioita, kuten ohjausjärjestelmiä ja autonomisia ja avustavia järjestelmiä sekä työkoneiden sähkö- ja hybriditeknologiaa. Yritys työllistää 130.