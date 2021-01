Go Golf ostaa Hirvensalon Golfin ja avaa välinemyymälän Raisioon

Golfalan yritys Go Golf ostaa Turussa sijaitsevan Hirvensalon Golfin koko osakekannan.

Go Golf pyörittää entuudestaan pääkaupunkiseudulla kolmea golfkenttää, kahta rangea ja sisäharjoittelukeskusta. Go Golf avaa lisäksi maaliskuussa välineliikkeen Raisioon.

Tiedotteen mukaan ensimmäiset keskustelut yhteistyöstä Hirvensalon ja Go Golfin välillä käytiin kesällä. Kauppakirjat allekirjoitettiin vuoden lopussa.

– Meillä ja Go Golfilla oli hyvin samanlainen näkemys golfin tulevaisuudesta ja Hirvensalon Golfin kehittämisestä, Hirvensalon Golfin toimitusjohtaja ja osakas Tuomas Snäkin kertoo.

Go Golfin hallituksen puheenjohtaja Paavo Kettusen mukaan yhtiön tarkoituksena on kehittää Hirvensaloa. Ensi kesänä Go Golf tuo Turkuun Päivässä golfariksi -kurssit.

– Hirvensalon Golf on meille loistava lisä. Olemme tuoneet golfin pariin suuren määrän uusia harrastajia, ja nyt kykenemme tuomaan nämä konseptit myös Turkuun, Kettunen sanoo.

Go Golf etsii Turun alueelta myös sisäharjoittelutilaa. Ensimmäinen Go Golf Lounge avattiin marraskuun alussaa Espoon Keraan.