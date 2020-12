Kari Halosesta Vehon Suomen liiketoimintojen johtaja

Veho Oy Ab:n Suomen liiketoimintojen johtajaksi on nimitetty ensi vuoden alusta alkaen insinööri Kari Halonen. Kyseinen tehtävä on uusi Vehon organisaatiossa. Halonen aiemmin vastannut Vehon henkilö- ja pakettiautoliiketoiminnasta. Hän on työskennellyt konsernissa vuodesta 2007 eri tehtävissä.

Hänen uuteen työnkuvaansa sisältyy Suomen henkilö- ja pakettiautoliiketoiminnan sekä kuorma- ja linja-autojen vähittäiskauppaliiketoiminnan johtaminen. Halonen raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Juha Ruotsalaiselle.

– Veho keskittyy strategiassaan yhteistyöhön Daimlerin ja Mercedes-Benzin kanssa. Olemme uudistaneet organisaatiomme, jotta saamme hyödynnettyä täysimääräisesti potentiaalin tiiviimmästä kumppanuudestamme. Nyt Suomen toimintoja siirretään uuden liiketoiminnoista vastaavan johtajan alle, enkä pystyisi kuvittelemaan Kari Halosta sopivampaa henkilöä tehtävää hoitamaan. Karilla on pitkä kokemus toimialasta ja Vehosta, tärkeiden sidosryhmiemme tuntemus sekä vahvat näytöt johtamassaan liiketoiminnassa, toteaa tiedotteessa Ruotsalainen.