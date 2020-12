Langh Ships osti kaksi konttilaivaa Saksasta

Piikkiöstä maailman merille ponnistanut Langh Ships on ostanut uusia laivoja Saksasta. Yhtiö hankki kaksi konttilaivaa, joiden kapasiteetti on 889 TEU:ta.

TEU on konttiliikenteen perusyksikkö ja yksi TEU vastaa 20 jalan pituista peruskonttia.

Konttilaiva Charlotta on rakennettu 2009 ja Christina vuonna 2010 Kiinassa Mawein telakalla. Aluksen on luokiteltu 1A-jääluokkaan eli ne kykenevät liikkumaan hyvin myös talviolosuhteissa. Tällä hetkellä alukset on aikarahdattu ranskalaiselle CMA CGM:lle.

Aluksen seilaavat Portugalin lipun alla ja niiden kotisatama on Madeira.

Langh Ship on ennen kauppoja viiden aluksen laivasto. Laura, Marjatta and Hjördis huolehtivat terästeollisuuden kuljetuksista. Lisäksi yhtiöllä ovat konttilaivat Linda ja Aila.