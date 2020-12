Esitys Stockmannin saneerausohjelmasta jätetään pian Helsingin käräjäoikeuteen – Miten käy 158-vuotiaan tavarataloyhtiön?

Miten käy tavarataloyhtiö Stockmannin? Nouseeko 158-vuotias vielä kukoistamaan, vai joutuuko ikoninen brändi taipumaan?

Stockmannin kohtalonhetket alkavat olla käsillä, sillä esitys yhtiön saneerausohjelmasta jätetään Helsingin käräjäoikeuteen pian. Perjantai-iltana yhtiö tiedotti, että saneerausohjelmaehdotuksen määräaikaa on jatkettu 14. joulukuuta saakka.

Aiemmin saneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen Borenius Asianajotoimistosta kertoi, että esitys saneerausohjelmasta on laadittava 11. joulukuuta mennessä. (Lännen Media 13.5.)

Pörssiyhtiö Stockmann jätti huhtikuun 6. päivä yrityssaneeraushakemuksen. Tähtinen kertoi toukokuussa, että neuvoteltavaa on paljon. Hänellä on ollut apunaan päivästä riippuen jopa yli 20 juristia.

Stockmannilla on pelkästään tavarantoimittajien velkojia yli tuhat, ja velkojia kaiken kaikkiaan lähes 2 000.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tämäntyyppisiin saneerausmenettelyihin liittyy aina riitaisuuksia muun muassa saatavaoikeuksien määristä ja tavarantoimittajien pidätysoikeuksista, Jyrki Tähtinen kuvaili keväällä.

Saneerausmenettely ei koske tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Tulevan prosessin aikana Helsingin käräjäoikeuden tuomari arvioi osapuolia kuulemalla, onko Stockmannin yrityssaneerauksella onnistumisen edellytyksiä.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan, että tuomari tekee ensi viikolla ns. salassapitopäätöksen. Esimerkiksi yrityksen liikesalaisuudet vaativat salassapitoa asiakirjojen osalta.

Helsingin käräjäoikeus määräsi äskettäin Nuorisosäätiön yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan. Nuorisosäätiö aikoo valittaa ratkaisusta. (LM 4.12.). Käräjäoikeuden ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen. Kun yrityssaneeraus lakkasi, verottaja haki heti ratkaisun jälkeen Nuorisosäätiötä konkurssiin.

"Kannattavan liiketoiminnan edellytykset olemassa"

Stockmann-konserni uudisti vuonna 2019 strategiansa ja käynnisti sekä Stockmann-tavarataloliiketoiminnan että Lindexin uudistusohjelman, joka sisälsi kustannussäästöjä ja muita tehostamistoimia. Viime vuonna yt-neuvotteluiden tuloksena väheni noin 150 työpaikkaa.

Yhtiö kertoi tiedotteessaan tänä vuonna 6. huhtikuuta, että koronaepidemian aiheuttama ennennäkemätön tilanne johti tilanteeseen, jossa asiakasmäärien lasku on ollut erittäin voimakasta ja yhtiön kassavarat ovat ehtyneet.

– Tässä erittäin vaikeassa tilanteessa yhtiön hallitus on päättänyt Stockmannin hakeutumisesta yrityssaneeraukseen. Selkeä näkemyksemme on, että Stockmann-konsernilla on käynnistettyjen toimenpiteiden myötä kannattavan liiketoiminnan edellytykset olemassa, Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia totesi tiedotteessa tällöin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ratia kuvaili toukokuussa Lännen Median jutussa Helsingin keskustan Stockmannia kaikkien suomalaisten ja erityisesti pääkaupunkilaisten olohuoneeksi, jonka johto haluaa viheriöivän tulevaisuudessakin.

– Yrityssaneerausmenettelyssä voidaan liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavat toimet toteuttaa niin, että liiketoiminta tervehtyy. Olohuone säilyttää vihreytensä tämän työn tuloksena, Ratia painotti toukokuussa.

Stockmann on tehnyt uudistuksia keskellä koronakriisiä. Muun muassa useita uusia tuotemerkkejä on tullut myyntiin, ja Helsingin keskustan tavaratalossa on tehty muutostöitä.

Ratia painotti keväällä, että suomalaiset ovat toivoneet laajasti, että ikoninen brändi säilyy.

Ratia pestattiin maaliskuussa 2019 Stockmannin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiö oli vaikeuksissa ja tehnyt useita vuosi tappiota, mutta Turun telakan ja Sotkamon Terrafamen ansioitunut pelastaja haluttiin jälleen käärimään hihansa.

Vakuudeksi useita kiinteistöjä

Yrityssaneerausprosessissa on aina tehtävä vertailu sen havainnollistamiseksi, mikä olisi velkojien asema konkurssissa.

Joillakin Stockmannin velkojilla on vakuuksia, ja lain mukaan vakuuksien vakuusvelka-arvo pitää määritellä.

Stockmann on antanut vakuudeksi Helsingin keskustakiinteistön ja Baltian tavaratalokiinteistöt, eli niidenkin arvo määritellään. Vakuusvelkaa ei saa saneerausmenettelyssä leikata, vaan se pitää maksaa.

Yrityssaneerausprosessissa määritellään vakuusvelan määrä ja vakuudettoman velan määrä. Lisäksi määritetään, kuinka paljon Stockmann pystyy tuottamaan kassavirtaa. Jokaisen Suomen tavaratalon tulevaisuus arvioidaan Stockmannilla huolellisesti.

Päivitys 12.12 klo 9:20: Jutun otsikkoa ja alkua päivitetty Stockmannin tiedotettua perjantai-iltana muutoksesta. Saneerausohjelmaehdotus jätetään käräjäoikeuteen 14. joulukuuta, koska määräaikaa on pidennetty.