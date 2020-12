Turkulaiselle AM Securitylle uusi omistaja Savonlinnasta

Turkulainen AM Security on saanut uuden omistajan. Savonlinnalainen BLC-konserni on ostanut AM Security -konsernin ja siihen kuuluvat yritykset AM Security Oy:n, AM Lukkoasema Oy:n sekä Hardware Group Finland Oy:n.

Yritysjärjestely kasvattaa BLC-konsernin liikevaihdon 44 miljoonasta eurosta 95 miljoonaan euroon ja kaksinkertaistaa henkilöstömäärän yli 500 henkilöön.

– BLC-konsernin tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi toimijaksi turvaliiketoiminnassa. Tehty kauppa tukee tavoitetta ja sen myötä toimimme kuudella uudella paikkakunnalla, BLC-konsernin omistajan, Savonlinnan BLC-osuuskunnan toimitusjohtaja Hannu Väänänen kertoo tiedotteessa.

Tehdyt yritysjärjestelyt eivät vaikuta konsernin yritysten liiketoimintoihin.

Jukka Nevalainen toimii BLC Turva Oy:n lisäksi jatkossa myös AM Security Oy:n toimitusjohtajana. AM Lukkoasema Oy:n ja Hardware Group Finland Oy:n toimitusjohtajat jatkavat tehtävissään.