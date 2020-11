Jalostamotoiminta loppuu Nesteen Naantalin jalostamolla. Neste ilmoitti maanantaina, että se on saanut valmiiksi asiaa koskevat yt-neuvottelut.

Yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä yhtiö on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Naantalissa toiminta keskittyy jatkossa terminaali- ja satamatoimintoihin.

Naantalin jalostamon lopettamisen ja öljytoimintojen uudelleenjärjestelyjen myötä Nesteestä katoaa yhteensä noin 370 työtehtävää, joista 230 Naantalista. Vähennykset kohdistuvat jalostustoimintaan, laadunvalvontalaboratorioon sekä tukitoimintoihin. Porvoosta poistuu 140 työntehtävää mukaan lukien ulkoistukset ja määräaikaiset työsuhteet.

Naantalin satama- ja terminaalitoimintoihin jää 45 työtehtävää.

Tämän lisäksi Neste toteuttaa muitakin säästötoimia. Muutoksen toisessa vaiheessa Porvoon jalostamoa kehitetään kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Toimenpiteillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

– Nesteen tarina on alkanut juuri Naantalista, joten ymmärrän, että tämä uutinen on vaikea ottaa vastaan. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa meillä ei ole vaihtoehtoja. Tulemme tukemaan henkilöstöämme monilla tavoilla muutokseen sopeutumisessa, kertoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker yhtiön tiedotteessa.

Nesteen Naantalin jalostustoiminnan lakkaaminen on kova päätös Naantalin ja alueen kannalta.

– Tämä on kova päätös Naantalin, alueen muiden kaupunkien ja koko Varsinais-Suomen kannalta. Erityisen valitettava päätös on työntekijöiden ja heidän perheidensä kannalta. On välttämätöntä, että Neste toteuttaa täysimääräisesti suunnittelemansa muutosturvatoimenpiteet ja työllisyysviranomaiset tukevat tehokkaasti työntekijöiden työllistymistä ja uudelleen kouluttautumista, toteaa Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kaupungin tiedotteessa.

Muutostilanteessa Neste on ilmoittanut tarjoavansa henkilöstölleen ensisijaisesti uusia työtehtäviä, joihin tarjotaan koulutusta. Paikkakunnan vaihtoa tuetaan muuttoavustuksella. Henkilöille, joiden työsuhde päättyy, yhtiö tarjoaa eläkesopimuksia ja kohdennettuja tukipaketteja, joihin sisältyy myös starttiraha tukemaan koulutusta tai yrittäjyyttä. Lisäksi toteutetaan muutosturvaohjelma, johon sisältyy erilaisia uudelleen työllistymistä tukevia toimia.

Mutasen mukaan Naantalin kaupunki varautuu omalta osaltaan tukemaan työntekijöitä ja heidän perheitään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistyspalveluiden avulla.

– Vaikka nyt menetetään suuri määrä työpaikkoja, olen luottavainen siihen, että Naantali ja seutu pärjäävät myös tulevaisuudessa ja että seudulle on mahdollista luoda merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Elinkeinoministerin asettama selvitysmies Panu Routila selvittää seudun teollista tulevaisuutta ja tähän työhön kohdistuu suuria odotuksia, Mutanen sanoo.

Mutanen painottaa, että uusien teollisten työpaikkojen luomisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että myös EU:n keskeiset rahoitusvälineet, EU:n elpymispaketin ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston välineet ovat täysimääräisesti käytettävissä selvitysmies Routilan jatkossa esittämien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

– Samoin on tärkeää, että Neste tekee lupauksensa mukaisesti yhteistyötä tukeakseen alueen tulevaa teollista toimintaa, kaupunginjohtaja sanoo.

Mutasen mukaan kaupunki odottaa, että valtio kokoaa myös pikaisesti Naantali-tukipaketin, jossa kansallisen rahoituksen avulla tuetaan alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä ja koulutusorganisaatioiden mahdollisuuksia tarjota räätälöityä koulutusta työttömäksi jääville työntekijöille.

Juttua korjattu 30.11. kello 11.37: Yhtiöstä katoaa 370 työtehtävää. 470 oli alkuperäinen arvio.