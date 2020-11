Turku Energia laskee sähkön siirtohintoja – säästöä muutamista euroista muutamaan kymmeneen euroon vuodessa

Turku Energia Sähköverkot Oy laskee siirtohintojaan ensi vuoden alusta alkaen.

Vuoden alussa tehtävän alennuksen määrä vaihtelee kotitalouksissa tyyppikäyttäjästä riippuen muutamista euroista muutamaan kymmeneen euroon vuodessa.

Hinnanalennuksen vaikutus on tyyppikäyttäjästä ja sähkön kulutuksesta riippuen verottomana keskimäärin kuusi prosenttia, verollisena keskimäärin neljä prosenttia. Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2 500 kilowattituntia vuodessa, sähkönsiirron hinta laskee noin seitsemän euroa vuodessa. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa, jossa sähkönkulutus on 19 000 kilowattituntia, hinnanalennus on noin 32 euroa vuodessa.

Sähkön siirtohinta eli verkkopalvelumaksu koostuu perusmaksusta, tehomaksusta ja siirtomaksusta.

– Olemme tämänhetkisen arvion mukaisesti menossa nykyisellä hinnoittelullamme ylituotolle kuluvalla valvontajaksolla, jonka vuoksi tarkistimme nyt hinnoitteluamme, sanoo Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Toivonen tiedotteessa.