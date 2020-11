Arctiaa pitkään johtanut Vauraste satelliittiyhtiö Iceye Oy.n palvelukseen – "Jäänmurto oli yhdistävä linkki"

Valtion jäänmurtoyhtiö Arctia Oy:tä aiemmin pitkään johtanut Tero Vauraste, 53 on nimitetty suomalaisen satelliittiyhtiö Iceye Oy:n Pohjoismaiden liiketoiminnan kehittämisen johtoon.

Iceye Oy on suomalainen avaruustekniikka-alan yritys, joka kehittää mikrosatelliitteja hyödyntävää palvelua, jolla voidaan tarjota liki reaaliaikaista tutkakuvaa ajankohdasta ja sääolosuhteista riippumatta muutaman tunnin välein sekä päivällä että yöllä.

Yrityksen juuret ovat Aalto-yliopistossa, jossa kolme avaruusteknologian opiskelijaa kehitti vuonna 2012 idean tutkakuvan lähettämisestä mikrosatelliittien avulla asiakkaille.

– Kilpailuetu on siinä, että löydettiin teknologia, jonka avulla tutkakuvaa pystyttiin ottamaan pienen satelliitin avulla valitulta alueelta tiheään tahtiin, Vauraste kertoo.

Iceye:n yritystoiminta alkoi vuonna 2015. Ensimmäiset kaupalliset satelliittikuvat saatiin 2018, kun ensimmäiset satelliitit laukaistiin. Tällä hetkellä satelliitteja on viisi ja yhtiön tavoitteena on yli kaksinkertaistaa satelliittien määrä seuraavan kahden vuoden aikana. Noin sata kiloa painavia satelliitteja on laukaistu muun muassa Intiasta.

Kolmen rahoituskierroksen aikana yhtiö on varmistanut 152 miljoonaa dollaria rahoitusta toimintaansa.

Iceye Oy:n pääkonttori ja suuri osa toimintaa on Aalto-yliopiston campuksella Helsingissä. Tytäryhtiöitä on Englannissa, Yhdysvalloissa ja Puolassa. Henkilökuntaa on noin 200 ja yhtiö rekrytoi voimakkaasti.

Iceye on tuttu yhtiö

Iceye Oy tuli Vaurasteelle tutuksi, kun hän oli jäänmurtoyhtiö Arctian toimitusjohtajana. Iceye:n asiakkaita ovat esimerkiksi merenkulkuala, viranomaiset ja vakuutusala. Yhtiö on alansa markkinajohtaja Euroopassa.

– Satelliittikuvilla pystytään arvioimaan esimerkiksi ympäristön muutoksia, kuten jäävuorien liikkumista ja jääpeitteen muutoksia tai öljypäästön liikkumista.

Vauraste sanoo olevansa innostunut, kun hän pääsee työskentelemään nuorekkaassa yrityksessä, jonka työntekijät edustavat 30 eri kansallisuutta.

Vauraste vastaa Iceye Oy:n Pohjoismaiden palveluiden kehittämisestä ja myynnistä. Vauraste arvioi, että hänen arktisesta taustastaan ja kontakteistaan on hyötyä yritykselle, joka aloitti aikoinaan toimintaansa jäätilanteen seurannan piiristä.

Kymmenen vuotta jäänmurtoyhtiössä

Tero Vauraste irtisanoutui Kuljetuspalveluyhtiö Nurminen Logisticsin toimitusjohtajan tehtävästä viime toukokuussa. Hän on aiemmin työskennellyt Arctia Oy:n toimitusjohtajana, Finnair Oyj:n maapalveluista vastaavana johtajana sekä Autovuokraamo Hertzin Suomen toimitusjohtajana.

Arctian toimitusjohtajana hän teki Suomen arktisen merenkulun osaamista tunnetuksi maailmalla, muun muassa tapaamalla USA:n silloisen presidentin Barack Obaman. Kymmenen vuoden ura valtion jäänmurtoyhtiön johdossa päättyi vuoden 2018 lopussa, kun hänet irtisanottiin. Useiden kannattavien vuosien jälkeen yhtiö oli tuolloin joutunut vaikeuksiin offshore-toimintansa takia, kun monitoimimurtajille ei enää löytynyt toivotusti markkinoita arktisilta alueilta kesän ajaksi.

Vauraste muistetaan myös tapahtumista, jotka johtivat vuonna 2013 omistajaohjausministeri Heidi Hautalan (vihr) eroon. Arctia Shipping teki rikosilmoituksen ympäristöjärjestö Greenpeacen mielenilmauksista jäänmurtajilla ja Hautala omistajaohjausministerinä puuttui yhtiön tekemään rikosilmoitukseen.

Vaurasteella on upseerintutkinto ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto Englannista. Hän on toiminut myös arktisen talousneuvoston puheenjohtajana.