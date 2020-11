Alle kolmannes maksaa lisähintaa eettisistä tuotteista – digiostamisen edelläkävijöitä kiinnostaa tuotteen alkuperä

Kaupan liitto uusi vastikään digikuluttajien vastuullisuusasenteista tammikuussa tekemänsä kyselyn. Vuoden mittaan vastaukset olivat muuttuneet piirun verran vastuullisempaan suuntaan.

Kaupan liiton ja Postin yhdessä toteuttama kysely osoittaa, että hinta ensisijaisena tekijänä ostopäätöksissä on koronavuoden aikana alkanut horjua. Uutta on myös se, että verkkokauppaostamisen edelläkävijöiksi itsensä määrittelevien määrä on vuoden aikana kasvanut.

Tammikuussa vain 13 prosenttia edelläkävijöistä arvioi, ettei hinta ole olennainen ostospäätöstä tehtäessä. Syksyllä osuus oli noussut 17 prosenttiin. Juuri runsaasti verkko-ostoksia tekevät ovat todennäköisesti alkaneet pohtia valintojensa eettisyyttä harvoin ostavia enemmän.

Kyselyn vastaajista reilut 40 prosenttia haluaisi lisätietoa ympäristöystävällisten ja eettisten ostosten tueksi, mutta vain alle 30 prosenttia kertoo myös ostavansa eettisesti tuotettuja tuotteita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vastaajista 30 prosenttia kertoo, että asia ei heitä kiinnosta.

– Eettisistä ja ympäristöystävällisistä tuotteista ei haluta maksaa ylimääräistä. Ymmärrettävästi he, jotka kokevat toimeentulo-ongelmia, ovat nihkeimpiä lisämaksuille, mutta maksuhalukkuus ei ole suurta muillakaan, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa tiedotteessa.

Eettisesti ja ympäristöystävällisesti valmistetuista tuotteista ei haluta maksaa enemmän, mutta kestävistä ja kierrätettävistä tuotteista kylläkin. Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti olevansa valmiita maksamaan kestävistä tuotteista enemmän.

– Eettisyydestä, ympäristöystävällisyydestä, tuotteen alkuperästä ja vastuullisista hankintaketjuista ei aina maksuhalukkuutta löydy, mutta jos ne yhdistyvät kestävyyteen, valmius maksaa voisi olla suurempi, Kurjenoja arvioi.

Kierrätys esimerkiksi vertaiskaupan muodossa on yksi kaupan alan suuria, nousevia trendejä. Esimerkiksi Tori.fi on tänä vuonna raportoinut myyntimäärien isosta kasvusta.

Myös jotkut kaupan yritykset ovat alkaneet kokeilla käytettyjen tuotteidensa valikoimaa uusien rinnalla.

Toistaiseksi suomalaiset eivät vielä koe tarvetta valita käytettyä tuotetta, paitsi digiostamisen edelläkävijät, joista kyselyn mukaan 43 prosenttia toivoo myymälöissä tai verkkokaupoissa asioidessaan mahdollisuutta valita uuden tuotteen sijasta käytetty.