Sporttikone jatkaa laajentumista ja palkkaa uutta väkeä Lohjalle

Pienkoneiden vähittäismyyntiin ja huoltoon erikoistunut Sporttikone jatkaa laajentumista avaamalla joulukuussa uuden myymälän Lohjalle. Myymälä on yrityksen viides toimipiste, jonne palkataan uusia työntekijöitä sekä myyntiin että huoltoon.

– Liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta kymmenen prosenttia, ja ensi vuodelle ennustamme kasvun jatkuvan lähes yhtä suurena, Sporttikoneen toinen omistaja ja toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo tiedotteessa.

Sporttikoneen myymiä tuotemerkkejä ovat muun muassa Stihl, Stiga, Husqvarna ja Polaris.

Myynnin lisäksi yrityksellä on huoltoa ja varaosamyyntiä. Sporttikoneen taustayritys Someron urheilu ja vapaa-aika on perustettu Somerolla vuonna 2002. Yrityksellä on myymälät Somerolla, Salossa, Kaarinassa ja Loimaalla.