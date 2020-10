Koronatilanteen heikentyminen pysäytti lentoliikenteen orastavan nousun alkuunsa

Finavian lentoasemien matkustajamäärä väheni tämän vuoden syyskuussa 90 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Helsinki-Vantaalla pudotus oli tätäkin suurempi, peräti 92 prosenttia, ilmenee Finavian syyskuun tilastoista.

Turussa lentoliikenne pysähtyi lähes kokonaan. Syyskuussa kotimaan liikenteessä oli Turussa 592 matkustajaa eli pudotusta tuli peräti 94,1 prosenttia. Ulkomaanliikenteessä matkustajia 3173 ja pudotusta viime vuoden syyskuusta oli 91,2 prosenttia.

Myös koko vuoden luvut ovat Turussa synkkiä. Alkuvuonna lentokentän matkustajamäärä on pudonnut lähes 70 prosentilla.

‒ Lentoalan ahdingolle ei näy loppua. Helsinki-Vantaan asema Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen solmukohtana ja merkittävänä eurooppalaisena lentokenttänä on koronapandemian vuoksi vaarassa, sanoo tiedotteessa Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Mäki jatkaa, että vuosi sitten Finavian lentoasemilta oli 200 suoraa lentokohdetta eri puolille maailmaa. Tällä hetkellä Suomen ja Euroopan välillä on käytännössä vain yksi vapaan matkustuksen maa.

‒ Valitettavasti lentoliikenteen elpyminen laahaa muuta Eurooppaa huomattavasti jäljessä, Mäki toteaa.

Helsinki-Vantaan kansainvälisten vaihtomatkustajien määrä laski peräti 95 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Vaihtomatkustuksella on iso merkitys suomalaisille, sillä jokainen vaihtomatkustaja tuo Suomeen tuloja ja työpaikkoja ja tuottaa lisää yhteyksiä sekä kotimaassa että ulkomaille.

‒ Helsinki-Vantaalla on töissä 20 000 ihmistä 1 500:n eri yrityksen palveluksessa. Heidän työpaikkansa ovat nyt uhattuina. Kyse on myös muista matkailualan palveluksessa työskentelevistä ihmisistä, joita on ympäri Suomea 140 000, Mäki sanoo.