Skeitti- ja lautailuketju Blue Tomato avaa myymälät Turussa ja Tampereella

Itävaltalainen lautailulajien varusteisiin erikoistunut ketju Blue Tomato avaa kaksi uutta myymälää Suomessa. Ketju avasi ensimmäisen Suomen myymälänsä vuosi sitten Helsingissä, ja nyt liikkeet avataan Turussa Hansakorttelissa ja Tampereella.

Kaikkiaan ketjulla on 50 myymälää Saksassa, Itävallassa, Hollannissa ja Sveitsissä.

– Meillä on jo pitkään ollut paljon suomalaisia ​​online-asiakkaita ja suomalaisia ​​työntekijöitä yrityksessämme, mistä johtuen meillä on läheinen suhde paikalliseen skeneen. Maantieteellisestä etäisyydestään huolimatta Suomi on ollut meille pitkään erittäin vahva ja tärkeä markkina, yrityksen myynti- ja palvelujohtaja Tillmann Ruprecht sanoo tiedotteessa.

Yhtiö on tänä syksynyä kertonut jo uusien myymälöiden avaamisesta muun muassa Saksaan ja Itävaltaan.

Viime vuonna Blue Tomaton liikevaihto oli noin 98 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 600 ihmistä. Yhtiö on alallaan yksi suurimmista verkkokauppiaista.