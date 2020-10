Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja vaihtuu – kauppaneuvos Hakala eläkkeelle

Liedon Säästöpankkia vuodesta 1998 johtanut toimitusjohtaja, kauppaneuvos Jussi Hakala siirtyy eläkkeelle ensi vuonna. Hän jättää paikkansa pankin johdossa maalikuun lopussa.

Hakala on toiminut Säästöpankkiryhmässä monissa luottamustehtävissä, esimerkiksi Säästöpankkiliiton hallituksen jäsenenä 18 vuotta.

Pankki käynnistää uuden toimitusjohtajan haun syksyn aikana.

Liedon Säästöpankki on perustettu 1895 ja kuluva vuosi on sen 125. toimintavuosi. Pankilla on toimipisteet Liedossa, Turussa, Naantalissa, Raisiossa, Kaarinassa, Paimiossa ja Loimaalla.

Liedon Säästöpankki tase oli tammi-kesäkuun ajalta 1,14 miljardia euroa. Pankin vakavaraisuus oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 22,6 prosenttia ja kulu-tuottosuhde 68 prosenttia.