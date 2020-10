Kupittaan Citymarketissa koronatapaus kaksi viikkoa sitten

Kupittaan Citymarketin käyttötavarapuolella työskennellyt henkilö on sairastunut koronaan. Tavaratalon johtaja Kari Verho vahvistaa tiedon. Verho kertoo, että he saivat tiedon tapauksesta viikolla 39 ja sairastunut henkilö on jo palaamassa töihin.

Tilanne kaupassa on täysin normaali. Muita tapauksissa ei kaupassa ole havaittu, vaikka henkilökuntaa on testattu ahkerasti.

Käyttötavarapuolesta kaupassa vastaa Kesko. Kupittaan Citymarketissa elintarvikekauppaa pyörittävä kauppias Hannu Aaltonen kertoo, että heillä ei ole havaittu yhtään koronatapausta, vaikka henkilökuntaa on testattu paljon.