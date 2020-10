Tallink aloittaa yt-neuvottelut: 120 suomalaisen arvioidaan menettävän työnsä

Tallink Silja aloittaa Suomessa yt-neuvottelut maahenkilöstönsä kanssa koronaviruspandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi.

Arvioitu vähennystarve on 120 työpaikkaa. Lisäksi satojen työntekijöiden lomautukset jatkuvat neuvottelujen myötä.

Kaikkiaan neuvotteluiden piirissä on 370 työntekijää, koko Tallinkin maahenkilöstö. Laivayhtiön lähes jokainen työntekijä on ollut tai on yhä lomautettuna.

– Jatkuvasti muuttuvat matkustusrajoitukset, hallituksen erilaiset ulostulot ja kotimarkkinoidemme erilaiset lähestymistavat rajoituksiin ovat käytännössä lopettaneet laivamatkustuksen ja olemme joutuneet pysäyttämään useita laivojamme satamiin. Tällä hetkellä meidän on nopeasti sopeutettava liiketoimintaamme yrityksen taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi. Joudumme valitettavasti aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut henkilöstömme kanssa, Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults lausuu tiedotteessa.

Yt-neuvottelut alkavat viikon kuluttua, 12. lokakuuta. Niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.

Neuvotteluiden tarkoituksena on minimoida koronapandemiasta aiheutuvaa taloudellisesta haittaa ja sopeuttaa kustannustasoa vastaamaan matkustusrajoituksista aiheutuvaa laskevaa volyymia.

Neuvottelut voivat johtaa organisaatiorakenteen muutoksiin, irtisanomisiin, toimintojen keskittämiseen Tallink-konserniin, osa-aikaistamisiin ja lomauttamisiin.