Muun muassa lastinkäsittelylaitteita ja erilaisia nostureita valmistavat Konecranes ja Cargotec yhdistyvät. Yhtiöiden hallitukset ovat torstaina allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.

Viime vuoden perusteella yhdistetyn yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 7,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 565 miljoonaa euroa.

Syntyvän yhtiön suurimmiksi osakkeenomistajiksi tulevat Ilkka Herlinin Wipunen varainhallinta, Heikki Herlinin Mariatorp ja Ilona Herlinin Pivosto.

Cargotecilla on kolme vahvaa toimialaa: Hiab, Kalmar ja Macgrecor. Raisiossa konserni valmistaa Hiab-kuormausnostureita ja Kaarinassa on lastinkäsittelyratkaisuja tekevän MacGregor Finlandin pääkonttori. Konecranesin pääkonttori ja nosturitehdas sijaitsevat Hyvinkäällä. Yhtiöllä on toimipiste Kaarinassa.