Nordea käynnisti vuoden 25. yt-neuvottelut

Nordea on käynnistänyt jälleen yhteistoimintaneuvottelut.

Nordealaisia edustavan ammattiliitto Unio ry:n mukaan Nordea on käynnistänyt vuoden 2020 alusta tähän päivään mennessä yhteensä 25 henkilöstön vähentämiseen tähtäävää yt-neuvottelua.

Esitysten tavoitteena on ollut vähentää yhteensä 186 työpaikkaa pankin keskitetyistä yksiköistä sekä 15 Nordea Rahoituksesta. Vähennysneuvottelujen piirissä on ollut yhteensä yli 500 työntekijää.

Tuoreimmat tällä viikolla annetut neuvotteluesitykset ovat koskeneet työn siirtämistä halvempien kustannusten maihin, joka Suomessa voi tarkoittaa 37 henkilön työn päättymistä.

– Jo vuosia yritysten tehokkuuden sekä osakkeenomistajien tuottojen maksimoimiseksi ratkaisua on haettu työn siirtämisestä Suomen ulkopuolelle. Tavoitteena on tietenkin työvoimakustannusten alentaminen. Tämän seurauksena satoja työikäisiä ihmisiä on joutunut jättämään työnsä yrityksissä, joiden tulos, lähes millä mittarilla tahansa mitattuna, on erinomainen, Nordean pääluottamusmies Tarja Furuholm sanoo tiedotteessa.

Kyse ei ole pääluottamusmiehen mukaan automatisaation tai robotisaation myötä tapahtuvasta työn vähentymisestä vaan työstä, jonka tekemiseen tarvitaan edelleen ihmiskäsiä.

Samaan aikaan henkilöasiakkaiden asuntolainakysyntä on ollut ennätyslukemissa. Henkilöstön niukkuudesta johtuen Nordeassa tehdään jatkuvasti ylitöitä.

– On toki mahtavaa, että asiakkaita riittää ja Nordea koetaan pankiksi, jonka kanssa halutaan omaa taloutta hoitaa. Perusliiketoiminnan pyörittäminen ylitöiden varassa on kestämätöntä, Furuholm sanoo.