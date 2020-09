Tero Lahti Blue Industry Parkin vetäjäksi

Turun telakan ympärille muodostuvan 55 hehtaarin teollisuuspuiston kehitystyö etenee, ja Blue Industry Parkin uutena vetäjänä on aloittanut 14. syyskuuta Tero Lahti. Viimeksi Lahti on vastannut Meyer Turku Oy:n 300 miljoonan euron investointiohjelman käynnistämisestä ja läpiviennistä. Aiemmin Lahti on työskennellyt muun muassa Nokian ja Microsoftin palveluksessa.

– Teron vahva projektijohtamisen kokemus on meille hyödyksi niin kaavavalmistelussa kuin maankäytön kehittämistyössä, joissa molemmissa tavoitteena ovat tehokkaat ja sujuvat prosessit, toteaa tiedotteessa Blue Industry Parkin kehitystyöstä vastaavan Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.