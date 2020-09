Säkyläläisen JPT Jaskarin koneet pitävät Suomen tiet kunnossa

JPT Jaskarilla on vahva markkina-asema Suomessa, mutta viennin osuus on kasvanut voimakkaasti. Pohjoismaiden lisäksi nyt suuntana on myös Venäjä sekä Baltian maat. Kuvassa ovat toimitusjohtaja Juha-Pekka Jaskari ja laadusta ja tuotannosta vastaava Outi Nenonen.