Yara investoi Uudenkaupungin tehtaaseen 28 miljoonaa euroa – luvassa uusi varastorakennus

Yara investoi Uudenkaupungin toimipaikan uuteen raaka-ainevarastoon yli 28 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkaa 2021 ja varasto otetaan käyttöön kesällä 2022.

Uusi rakennus korvaa 1965 käyttöönotetun varastorakennuksen. Työt alkavat nyt syksyllä vanhojen rakennusten purku- sekä maanrakennustöillä. Samassa yhteydessä uusitaan myös satamasta tulevat kuljettimet sekä varastosta lannoitetehtaalle menevät kuljettimet yhteensä noin kilometrin matkalta. Urakoitsijoiden kilpailutus on käynnistynyt.

– Uudenkaupungin tehtaiden kapasiteettia on kasvatettu merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja uusi suurempi varastorakennus on toiminnan jatkumisen edellytys. Investointi on vahva osoitus siitä, että Uudenkaupungin toimipaikalla on myös tulevaisuudessa tärkeä rooli Yaran strategian toteuttamisessa, sanoo tiedotteessa tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.