Tamperelainen it-palvelutalo Decens aloitti Turussa

Tamperelainen it-ulkoistuspalvelujen toimittaja Decens on laajentanut toimintaansa Turkuun. Yritys aloitti jo kesken koronakevättä toukokuussa, kun se värväsi kaksi asiakaspalvelupäällikköä myymään it-palveluita ja -ratkaisuja koko Lounais-Suomen alueella.

Kesän aikana värväyksiä jatkettiin niin, että yrityksen toimipisteessä on tällä hetkellä yhteensä kuusi työntekijää. Kaikki Decensille tulleet työntekijät siirtyivät tehtäviinsä Tietokeskus Finlandista.

Decens on vuonna 2008 Tampereella perustettu henkilökuntansa omistama it-ulkoistuspalveluiden toimittaja. Tampereen ja Turun lisäksi yrityksellä on toimipisteet Espoossa, Jyväskylässä, Oulussa ja Vaasassa. Yrityksellä on noin sata työntekijää ja sen liikevaihto oli viime vuonna 17,5 miljoonaa euroa. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa Amerplast, Business Finland, Kiilto, ja Sandvik.