TVO: Olkiluoto 3:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Olkiluodon kolmannen laitosyksikön säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa helmikuussa 2022, Teollisuuden voima (TVO) tiedottaa.

TVO on saanut päivitetyn aikataulun laitosyksikön käyttöönotosta laitostoimittaja Areva–Siemen -konsortiolta.

Aikataulun mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, valtakunnan sähköverkkoon laitosyksikkö liitetään vuoden 2021 lokakuussa ja sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Projekti viivästyy jälleen noin vuodella, sillä viime vuoden joulukuussa TVO arvioi, että kolmosreaktorin säännöllinen sähköntuotanto alkaisi maaliskuussa 2021. Viivästys ei ole ensimmäinen, sillä alunperin laitosyksikön piti valmistua vuonna 2009.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

TVO:n mukaan projektiaikataulua ovat viivästyttäneet hitaasti edenneet järjestelmätestaukset, testauksissa havaitut tekniset ongelmat sekä kunnossapitotöiden määrän kasvaminen.

Myös tarvittavien varaosien puutteet ovat vieneet aikaa.

Tekniset ongelmat ovat liittyneet muun muassa merivesijärjestelmän laitteisiin, paineistimen varoventtiilien mekaanisissa ohjausventtiileissä havaittuihin säröihin, varavoimadieseleiden vikaantuneisiin komponentteihin ja paineistimen yhdyslinjan värähtelyongelmaan. Lisäksi tietyissä automaatiokaapeissa on havaittu vioittuneita kaapelieristeitä, jotka korjataan syksyn aikana.

– Työt OL3-työmaalla ovat jatkuneet koronapandemiasta huolimatta erityisjärjestelyin ja valmistaudumme OL3:lla nyt polttoaineenlataukseen, joka on meille iso ja tärkeä askel. Jäljellä olevat järjestelmätestaukset, kunnossapitotyöt ja teknisten vikojen korjaustyöt saatetaan valmiiksi ennen latausta. Projektia vie nyt loppuun noin 1 500 ydinalan osaajaa ja jäljellä olevat työt on aikataulutettu yksityiskohtaisesti. Noin 3 000:sta käyttöönottotestistä jäljellä on enää vain muutamia kymmeniä, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen sanoo TVO:n tiedotteessa.

TVO:sta kerrotaan, että Arevan kesällä 2020 nimitetty uusi johto valmistelee taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi. TVO puolestaan jatkaa neuvotteluja konsortion kanssa projektin loppuunsaattamisen ehdoista.

Alunperin kolmosreaktorin piti valmistua vuonna 2009.