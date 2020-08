Valmet Automotive on allekirjoittanut sopimuksen fossiilivapaan kaukolämmön toimittamisesta Uudenkaupungin autotehtaalle. Yhdessä aiemmin solmitun fossiilivapaata sähköä koskevan sopimuksen kanssa autotehdas on pudottanut hiilidioksidipäästöjään jo lähes 70 prosenttia. Autotehtaan tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoden 2021 loppuun mennessä.

Valmet Automotive on solminut Uudenkaupungin autotehtaalle kaukolämmön tuottavan VSV-Energian kanssa sopimuksen, jonka perusteella autotehtaalla käytetään vain fossiilivapaata kaukolämpöä. Kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella, biokaasulla ja teollisuuden hukkalämmöillä, ja sen tuotanto verifioidaan vuosittain kolmannen osapuolen toimesta.

Valmet Automotiven hiilidioksidivapaan kaukolämmön toimitussopimus on mittaluokassaan Suomessa poikkeuksellinen.

Aiemmin tämän vuoden tammikuussa Valmet Automotive solmi autotehtaalle sähkösopimuksen, jonka myötä tehtaalla käytetään vain fossiilivapaasti tuotettua sähköä.