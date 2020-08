Uusi lataushybridi tuotantoon Uudessakaupungissa – autotehtaalla valmistetaan jo kolmea hybridimallia

Uudessakaupungissa toimiva Valmet Automotive laajentaa Mercedes-tuotantoaan. Tuotantolinjalle ryhdytään parin viikon sisällä kokoamaan Mercedeksen GLC-katumaasturimalliston hybriditarjontaa laajentava GLC 300de, jossa sähkömoottorin parina on dieselmoottori. Uudessakaupungissa on aiemmin valmistettu GLC-sarjan hybridimallia, jossa sähkömoottorin rinnalla on ollut bensiinimoottori.

Jo keväällä ennen koronalomautuksia tehtaalla valmistettiin myös A-sarjan Mercedeksen A250e-hybridimallia.

– Päämiehemme on ilmoittanut, että loppuvuoden aikana tilausmäärämme tulevat kasvamaan. Siksi voimme keskeyttää lomautuksen yli 500 henkilön osalta ja siirtyä tuotannossa kolmeen vuoroon, Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

Hänen mukaansa kaikki lomautetut eivät ole vielä palanneet töihin, vaikka tuotannossa otetaan käyttöön kolmas vuoro. Lomautettuna on yhä muutama sata työntekijää. Valmet Automotivella on Uudessakaupungissa noin 4 000 työntekijää ja toimihenkilöä.