Pilkington irtisanoo 102 ja lomauttaa 16 työntekijää – Laitilassa irtisanotaan 50

Ajoneuvojen laseja valmistava Pilkington Automotive Finland Oy irtisanoo 102 ja lomauttaa toistaiseksi 16 työntekijää Laitilan ja Tampereen yksiköistään. Lisäksi jäljelle jäävää henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi.

Laitilassa irtisanotaan vajaat 50 työntekijää, ja Tampereen yksikössä irtisanotaan ja lomautetaan yhteensä 67 työntekijää.

Kuusi viikkoa kestäneet yt-neuvottelut saatiin päätökseen kuluvalla viikolla. Neuvottelujen piirissä oli noin 550 työntekijää ja ne koskivat kaikkia henkilöstöryhmiä.

Lisäksi monen työntekijän työtehtävissä ja muissa työehdoissa tapahtuu muutoksia neuvottelujen tuloksena.

Pilkingtonin mukaan yt-neuvottelut johtuivat koronapandemian vaikutuksista vientivetoisen yrityksen tilauskantaan, kilpailukykyyn ja henkilöstöön. Kustannuksia leikataan ja valmistuskapasiteettia sopeutetaan, jotta yritys turvaa toimintansa ja kilpailukykynsä.

– Elämme keskellä ennennäkemätöntä tilannetta, mikä suurelta osin johtuu maailmanlaajuisesta koronapandemiasta. Vaikutukset tulevat vaikeuttamaan yrityksemme liiketoimintaa pysyvällä tavalla. Joudumme tekemään kipeitä päätöksiä yrityksen toiminnan ja kilpailukyvyn turvaamiseksi, toimitusjohtaja Jussi Parkkali kertoo Pilkington Automotive Finlandin tiedotteessa.

Pilkingtonin Laitilan tehdas Laitilan tehdas valmistaa laminoituja tuulilaseja busseihin, maatalouskoneisiin ja juniin. Pilkington Automotive Finland Oy on osa NSG Groupia, joka on yksi maailman johtavista lasin ja lasituotteiden valmistajista. NSG Groupilla on tuotantolaitoksia 27 maassa ja myyntiä yli 100 maassa

Päivitetty 20.8. kello 16.20: Lisätty tieto, miten lomautukset ja irtisanomiset jakautuvat Laitilan ja Tampereen välillä.