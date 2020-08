Loimaalainen Sallila Sähköasennus sulautuu Vertekiin

Loimaalainen Sallila Sähköasennus sulautuu Vertek-konserniin. Samalla Sallilan kaikki 40 työntekijää siirtyvät Vertekiin.

Sulautumisen jälkeen Vertekin liikevaihto on noin 45 miljoonaa euroa ja se nousee alallaan suurimpien yritysten joukkoon Suomessa.

Sallilan oston taustalla on Vertekin halu vahvistaa asemaansa toimialan muuttuessa.

Muun muassa energia-alan murros, automaatio ja kaapeloinnin lisääntuminen ovat muuttaneet yhtiöiden mukaan toimialaa niin, että esimerkiksi urakointi vaatii yhä laajempaa osaamista.

Vertek-konserni on sähkö-, tietoliikenne- ja automaatioalan palveluyritys, joka työllistää yhteensä noin 180. Se on Vakka-Suomen Voiman tytäryhtiö, jonka toinen omistaja on Rauman Energia.