Cibes Hissit ostaa Muuramessa toimivan RH Tekniikan koko osakekannan. Yrityskaupassa Cibes Hissien omistukseen siirtyy myös 30 prosenttia muuramelaisesta Noprasta. Yrityskauppa kasvattaa Cibes Hissien osaamista ja resursseja jälkiasennushisseissä ja kokonaisprojekteissa sekä laajentaa yrityksen maantieteellistä peittoa.

– Yrityskauppa vahvistaa osaamistamme jälkiasennushisseissä ja tuo siihen lisää kaivattuja resursseja. Lisäksi kauppa parantaa maantieteellistä verkostoamme. Hissialalla hyvä asiakaspalvelu vaatii riittävää kokoa, ja aiomme myös tulevaisuudessa kasvaa, kertoo Cibes Hissien toimitusjohtaja Juha Kiviranta.

RH Tekniikka on erikoistunut vaativiin kokonaisprojekteihin, joissa rakennetaan hissejä hissittömiin taloihin avaimet käteen -periaatteella. Yrityksellä on toimipisteet Muuramessa Keski-Suomessa ja Helsingissä. Samassa yhteydessä Cibes Hissit saa RH Tekniikan omistaman 30 prosentin osuuden hissivalmistaja Nopra Oy:stä, joka suunnittelee ja valmistaa hydraulihissejä hissittömiin taloihin.

Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi tulee Cibes Hissit Oy:n toimitusjohtaja Juha Kiviranta, ja RH Tekniikan toimitusjohtaja Reijo Liimatainen jatkaa yksikön päällikkönä. RH Tekniikan 12 työntekijää jatkavat vanhoina työntekijöinä entisissä tehtävissään. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakkaisiin tai jälleenmyyjiin.

Cibes Hissit osti turkulaisen Amsliftin vuonna 2018, ja yritykset fuusioituvat vuoden 2021 alussa Cibes Amslift Oy:ksi. Yritys toimittaa kevythissejä, kotihissejä sekä tuoli- ja porrashissejä sekä jälkiasennushissejä olemassa oleviin rakennuksiin, hissejä uudisrakennuksiin sekä tavara-, auto- ja potilashissejä. Yritys on Suomen johtava räätälöityjen jälkiasennushissien toimittaja.

– Meillä on ainutlaatuista osaamista olemassa olevien rakennusten, kuten vanhojen arvokiinteistöjen, hissitoimituksissa. Yrityskauppa vahvistaa erityisesti resurssejamme avaimet käteen -kokonaisprojekteissa, jotka sisältävät sekä suunnittelun että rakentamisen. Näitä kohteita Suomessa riittää, sillä yli kolmekerroksisissa hissittömissä kerrostaloissa asuu yli 90 000 suomalaista, kertoo Juha Kiviranta.

Cibes Amsliftillä on toimistot Turussa, Hyvinkäällä, Vaasassa ja Outokummussa sekä yrityskaupan jälkeen myös Helsingissä ja Muuramessa. Fuusion ja yrityskaupan jälkeen yhtiön palveluksessa on yli 40 henkilöä.

– Cibes Amslift on fuusion jälkeen neljänneksi suurin yhtiö suomalaisilla hissimarkkinoilla heti kolmen suuren hissiyhtiön jälkeen. Yritysjärjestelyjen jälkeen toimitamme vuosittain yli 300 hissiä ja kevythissiä, kertoo Juha Kiviranta.

Cibes Amslift Oy on osa ruotsalaista yli 70-vuotiasta Cibes Lift Groupia, joka on maailman johtava kevythissien valmistaja. Cibes Lift Groupilla on tytäryhtiöt 20 maassa ja myyntiä yli 50 maassa. Liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa.