Norwegian haastoi Boeingin oikeuteen

Talousvaikeuksiin joutunut norjalainen halpalentoyhtiö Norwegian on perunut jättikauppansa amerikkalaisen lentokonevalmistajan Boeingin kanssa. Samaan aikaan lentoyhtiön kiista korvauksista lentokieltoon joutuneen Boeing 737 Max -konetyypin takia kärjistyy.

Norwegian piti tiistaina yhtiökokouksen Oslossa vain tunti sen jälkeen, kun yhtiön hallitus oli päättänyt haastaa Boeingin amerikkalaiseen tuomioistuimeen korvausten takia. Norwegianilla on käytössään 18 Boeing 737 Max -konetta, mutta se ei ole voinut lentää niillä viime vuoden maaliskuun jälkeen. Kaksi 737 Maxia joutui alkuvuonna 2019 tuhoisiin lento-onnettomuuksiin, joiden syyksi paljastuivat Boeingin tekemät suunnitteluvirheet.

Norwegian haluaa Boeingilta korvauksia koneiden käyttökiellosta sekä sillä käytössä olevista Boeing 787 Dreamliner -koneista, joiden moottoreista on paljastunut useita vikoja. Norwegianilla on käytössään 35 Dreamlineria.

Yhtiön vaatimien korvausten suuruudesta kertoo, että Boeing on jo sopinut samanlaisen kiistan Turkish Airlinesin kanssa. Turkkilaisilla on käytössään 12 Boeing 737 Max -konetta ja tilauksessa 11 konetta. Boeing on sopinut maksavansa Turkish Airlinesille 225 miljoonan dollarin, noin 200 miljoonan euron korvaukset. Korvauksista 150 miljoonaa dollaria, 132 miljoonaa euroa maksetaan käteisenä ja loput ovat alennuksia tilatuista koneista.

Yhtiökokouksessa kerrottiin myös Norwegian on peruuttanut Boeingilta tekemänsä tilaukset. Yhtiöllä oli tilauksessa 92 Max-konetta ja viisi Dreamlineria.

Lentoyhtiö aikoo lisäksi muuttaa strategiaansa ja keskittyä Pohjoismaihin. Yhtiön toimitusjohtaja Jacob Schram myönsi yhtiökokouksessa pitämässään puheessa, että Norwegian on kasvanut liian nopeasti.

– Olemme todennäköisesti kasvaneet liikaa pitkillä lentoreiteillä. Haluamme keskittyä reiteille, jotka ovat osoittautuneet kannattaviksi, hän sanoi.

Lentoyhtiön liiketoiminnan ydin on Schramin mukaan Pohjoismaissa.

– Meillä on hyvä asema näillä markkinoilla ja haluamme vahvistaa sitä edelleen, hän lisäsi.