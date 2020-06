Jan Meyer, Meyer Turun toimitusjohtaja vuodesta 2014, siirtyy jatkossa Meyer Werftin toimitusjohtajaksi Saksan Papenburgiin. Samalla Tim Meyer, Meyer Werftin toimitusjohtaja vuodesta 2016, siirtyy toimitusjohtajaksi Meyer Turkuun. Vaihto tapahtuu kesän 2020 jälkeen.

– Pitkän aikavälin strateginen suunnitelmamme on alusta asti ollut johtajien kierrättäminen jossain vaiheessa. Koronaviruksen aiheuttama akuutti tilanne johtaa suuriin muutoksiin kaikilla telakoilla. Kun näitä muutoksia nyt toteutetaan, on samalla hyvä tilaisuus tehdä tämä perheen sisäinen vaihto Janin ja Timin välillä, Meyer Turun hallituksen puheenjohtaja ja yksi Meyer Werftin toimitusjohtajista Bernard Meyer sanoo.

Bernard Meyerin pojat Jan ja Tim ovat telakkajohtajia jo suvun seitsemännessä sukupolvessa.

Muutoksen tavoitteena on myös taata telakoiden jatkuva kehittyminen uusin näkökulmin.

– Ihmisten kierrättäminen telakoiden välillä on erittäin tärkeää ja yksi menestymisen avaimista tulevaisuudessa. Kuuden Turun vuoden aikana minut ja perheeni on otettu hyvin Suomessa vastaan, olemme tästä saamastamme tuesta erittäin kiitollisia. Aika Turun telakalla on ollut erittäin intensiivistä ja henkilökohtaisesti innostavaa, Jan Meyer kertoo tiedotteessa.

– Telakoiden yhteistyön kautta olen kuitenkin myös jatkossa tiiviisti yhteydessä Turkuun, hän jatkaa.

Jan Meyerin veli Tim Meyer muuttaa muutoksen myötä Turkuun.

– Odotan innolla yhteistyötä turkulaisten laivanrakentajien ja kumppanien kanssa. On myös hienoa oppia tuntemaan Suomea henkilökohtaisesti. Kannustamme telakoiden väliseen vaihtoon kaikilla organisaation tasoilla, ja halumme toimia myös tässä esimerkkeinä, toimitusjohtaja Tim Meyer sanoo.

Koronapandemia on iskenyt risteilymarkkinoille ja tätä kautta myös telakoille kovaa, minkä takia Meyerin telakoilla tarvitaan isoja toimia ja osin myös kivuliasta sopeuttamista, yhtiön tiedotteessa todetaan.