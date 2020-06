Turkulainen Faron sai Business Finlandilta lainan, jonka turvin se valmistautuu keuhkolääkkeen kaupalliseen valmistukseen

Turkulainen lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals on saanut Business Finlandilta 2,1 miljoonan euron lainoituksen tehohoitolääke Traumakinen valmistukseen. Seitsenvuotinen laina on määrä käyttää beeta-1a-interferonin kehittämiseen niin, että sen kaupallinen valmistus mahdollistuu tulevaisuudessa.

– Meillä on tällä hetkellä hyvät varastot, mutta mahdollisen kysynnän kasvun vuoksi meidän on alettava nostaa valmistuskapasiteettia, toimitusjohtaja Markku Jalkanen sanoo.

Kysynnän kasvua odotetaan muun muassa siksi, että Faron on tänä vuonna päässyt mukaan jo kahteen merkittävään kansainväliseen tutkimushankkeeseen.

Huhtikuun lopussa maailman terveysjärjestö WHO hyväksyi Traumakinen mukaan tutkimusohjelmaan, jossa etsitään hoitokeinoja koronaviruksen aiheuttamien vakavien sairauksien hoitoon.

WHO:n tutkimuksessa on mukana yli 90 maata, ja sen tavoitteena on todeta nopeassa aikataulussa, voidaanko jollakin näistä lääkkeistä hidastaa sairauden etenemistä tai parantaa henkiinjäämisen mahdollisuutta. Mukana on 2000 potilasta ja Faron lahjoittaa tutkimuksen käyttöön suonensisäisesti annosteltavaa beeta-1a-interferonia.

Huhtikuun alussa yhtiö kertoi kansainvälisestä Remap-Cap -projektista, jossa verrataan erilaisten hoitojen tehoa keuhkokuumepotilaiden hoidossa.

Remap-Capissa on mukana yli 60 huippuluokan tutkimusyhteisöä eri puolilta maapalloa. Suomessa mukana on Helsingin yliopistollinen sairaala HUS.

Projektissa keskitytään tehohoitoa tarvitseviin potilaisiin, joita on tutkimuksessa mukana 6800.