Elisa avasi 5G-verkon Salossa

Elisan 5G-verkko on laajentunut Saloon. Verkko kattaa alkuvaiheessa Halikon, Kihisen, Tammen ja Iso-Grekulan alueet ja laajenee lähiaikoina myös Meriniittyyn sekä Salon keskustaan. Salo on 26. paikkakunta, jonne Elisa on avannut 5G-verkon. Sen 5G-verkon alueella asuu yli miljoona suomalaista,

– Olemme rakentaneet verkkoa nopeasti ja tuoneet myyntiin uusia 5G-päätelaitteita eri hintaluokissa. 5G alkaa olla yhä useammalla tuttu juttu. Nopeus on se isoin asia, joka erityisesti kuluttajia kiinnostaa. Yritykset haluavat kuulla nopeuden lisäksi erityisesti IoT-ratkaisuista, Länsi-Suomen alueen aluejohtaja Juha Laukkanen kertoo.

Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula on tyytyväinen uuden verkon aukeamiseen.

– Se mahdollistaa meille uudenlaisia projekteja, pilotteja ja tutkimusta IoT-ratkaisujen ympärillä. Erityisesti 5G-verkon merkittävästi suurempi kapasiteetti hyödyttää meitä, hän sanoo.

Elisan 5G-verkko on käytössä Varsinais-Suomessa Salon lisäksi Turussa ja Raisiossa. Yhtiön ilmoittanut laajentavansa verkon peittoa Turun alueella vielä tämän vuoden aikana.

Koko maassa Elisalla on 5G-verkko tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Vaasassa, Seinäjoella, Salossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kangasalalla, Iisalmessa, Kemissä, Heinolassa, Kuusamossa ja Siuntiossa.