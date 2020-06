Koronatestin kehittänyt turkulainen Abacus hakee rahoitusta kasvunsa tueksi

Turkulainen diagnostiikkayritys Abacus Diagnostica hakee nyt rahoitusta kasvunsa tueksi. Yrityksen valmistamat koronatestit ovat herättäneet kovaa kysyntää.

Yritys sai toukokuun alussa Fimealta poikkeusluvan tuoda koronaviruksen aiheuttaman taudin tunnistavan testin Suomen markkinoille. Testi on käytössä isossa osassa Suomen keskussairaaloiden laboratorioita, ja se tehdään yrityksen omalla Genom Era-testijärjestelmällä. Yhtiö tavoittelee testille Euroopan laajuista myyntilupaa vielä kesäkuun aikana.

Abacus hakee nyt kasvunsa tueksi 1,5 miljoonan euron rahoitusta sijoitusalusta Invesdorin kautta. Summasta on kasassa jo yli 800 000 euroa. Rahoituskierros on auki 2. heinäkuuta asti, tarjolla on maksimissaan 27,14 prosentin omistusosuus yrityksestä.

Kerättyä pääomaa on tarkoitus käyttää muun muassa tuotantokapasiteetin nostamiseen, sillä testien ja testauslaitteiden kysyntä ylittää yhä yrityksen kapasiteetin. Lisäksi rahoituksen turvin panostetaan uuden testijärjestelmän kehitykseen.

– Olemme ensimmäisenä maailmassa yhdistämässä vasta-aine- ja PCR-testauksen vieritestauslaitteeseen. Koronaviruksen kohdalla tämä tarkoittaa, että yhdellä laitteella voidaan samalla testata sekä akuutti tartunta että vanha infektio tai immuniteetti jo alkuperäisessä hoitopisteessä, eikä näytettä tarvitse lähettää keskuslaboratorioon analysoitavaksi, yrityksen toimitusjohtaja Erno Sundberg kertoo tiedotteessa.

Koronavirustestien suuren kysynnän vuoksi yritys on saavuttanut alkuvuonna positiivisen kassavirran ja liikevaihto on yli nelinkertaistunut.

– Uskomme tilanteen palaavan jossain kohtaa normaaliksi. Siksi katseemme on jo uuden järjestelmän lanseerauksessa. Kun uusi järjestelmämme alkaa valmistumaan, voi moni merkittävä alan yritys olla kiinnostunut ostamaan meidät, Sundberg arvioi.