Ruissalon telakan ravintola vaihtoi nimeä ja keskittyy pitsan lisäksi viineihin

Ruissalon telakalla toimivan kesäravintolan konseptia on tänä vuonna muutettu niin, että ruokatarjoilun lisäksi ravintola erikoistuu viineihin. Se aloittaa esimerkiksi sampanjamaanantait.

Ravintolan nimi on nyt Zaké Pizzeria & Wine Bar, ja sitä vetää ravintolapäällikkö Paulina Hoffman, joka on aiemmin työskennellyt hotelli- ja ravintola-alalla muun muassa Ranskassa ja pääkaupunkiseudulla. Pääkokkina jatkaa Davide Sindoni, jolle kesä Ruissalon telakalla on neljäs.

Ravintola on nimetty Ruissalon telakkaa edeltäneen Turun veneveistämön pääsuunnittelijan Zaké Westinin mukaan.