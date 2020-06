Korona iski jarrut päälle autoteollisuuteen

Jori Liimatainen

Saksalaisen laatuvalmistajan myötä Uudessakaupungissa toimiva Valmet Automotive on noussut Euroopan toiseksi suurimmaksi autojen sopimusvalmistajaksi.Suurin on kanadalaisomistuksessa oleva Magna, joka kokoaa Itävallassa muun muassa BMW:n 500-sarjan autoja. Kolmantena Euroopassa Valmet Automotiven jälkeen on hollantilainen Minejä kokoava VLD Nedcar.