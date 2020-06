Täysmehuja ja limsoja verotetaan samalla tavalla – mehumiehet vaativat valtiolta muutoksia

Eiväthän he pyydä mitään laajamittaisia verohelpotuksia. He pyytävät poistamaan vain sen veron, joka koskee juuri heitä.

Vast: Ei mitään verohelpotuksia

Pitää ymmärtää se, että yritys on vaan valtiokonttorin rahankerääjä, ei ne verorahat tee pesää yritykseen. Joka kuukausi yritykset tekevät ilmaista työtä yhteiskunnan hyväksi kun keräävät ja tilittävät verot saamatta siitä mitään korvausta. Kipupisteen ylittänyt verotus on ensisijaisesti kyllä kuluttajan ongelma kun tuotteiden hinnassa on valtaosa veroa tai veroluonteisia maksuja. Tavallinen duunari kokee sen kaikkein kipeimmin kun himoverottaja työntää kätensä syvälle palkansaajan taskuun. Järkevästi verotusta pienentämällä me kaikki pärjäisimme paremmin, ja yllätys, yllätys myös verokertymä ehken kasvaa kun kulutuksen volyymi lisääntyy