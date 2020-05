TOK avaa uusia ravintoloita Turkuun

Turun Osuuskauppa (TOK) avaa kesän aikana kolme uutta ravintolaa Turkuun. Keskustan KOP-kolmiossa aloittaa toimintansa Fafa´s sekä Bar No 8. Heinäkuun alussa aukeavan uuden Original Sokos Hotel Kupittaan yhteyteen avautuu Bistro Elli.

Koronapandemian vuoksi suljetut Turun Osuuskaupan ravintolat ja hotellit avaavat ovensa vaiheittain kesäkuun alusta alkaen. Ensi maanantaina avautuvat Bar Edison, Rapido Mylly, Rosso Mylly, VENN Wiklund, Trattoria Wiklund, Walo Rooftop Bar ja Runostuoppi.

Take away -periaatteella toimineet ravintolat Hesburger ja Rico Deli Loimaa, Hesburger Itäharju, Kaffela Itäharju, Coffee House Mylly ja Wiklund, Hesburger Mylly, Kulman Kuppila, Presso Piispanristi ja Grill it! Marina avaavat myös muut palvelunsa.

Kesäkuun alussa avataan hotelleista Original Sokos Hotel Wiklund aamiais- ja kokouspalveluineen. Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone avataan viimeistään heinäkuun viimeinen päivä. Radisson Blu Marina Palace Hotel on ollut avoinna koko korona-pandemian ajan.

Myös ABC-asemien ravintolat palveluineen avautuvat asiakkaille kesäkuun alusta.

– Odotamme innolla, että saamme jälleen avata ravintola- ja hotellipalvelumme. On hienoa, että henkilökuntamme on lomautuksien sijaan työskennellyt Turun Osuuskaupan marketeissa. Toki he ovat myös iloisia, kun pääsevät nyt palaamaan omille työpaikoilleen ja tuttuihin tehtäviin, Tokin toimialajohtaja Mikko Eskelinen sanoo tiedotteessa.