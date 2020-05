Valtionyhtiöt kiristävät vyötä – Finnair jatkaa lomautuksia, Posti harventaa jakelua ja lomauttaa

Lentoyhtiö Finnair kertoi keskiviikkona jatkavansa lomautuksia myös kesällä. Toinen valtionyhtiö Posti puolestaan harventaa kesällä jakelua niin, että perjantain päiväposti jää jakamatta. Myös Posti aikoo lomauttaa.

Finnair aloittaa yt-neuvottelut 25. toukokuuta. Yt-neuvottelut koskevat Finnairin kaikkia 6 100 työntekijää Suomessa.

Muissa maissa neuvottelut käydään paikallisten lakien mukaan. Lomautukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia tarjolla olevan työn mukaan.

Posti aloittaa noin 8 000 työntekijän yt-neuvottelut lomautuksista. Postin yt-neuvotteluiden ulkopuolella ovat paketti- ja verkkokauppaliiketoiminta.

Näin jakelu sujuu kesällä

Posti aikoo jakaa perjantain päiväpostin mahdollisuuksien mukaan jo torstaisin. Loput jaettaisiin maanantaina. Poikkeusjakelu on voimassa kesäkuun alusta elokuun loppuun. Kesällä postia on jaettavana muutenkin tavallista vähemmän.

Varhaisjakelu ja aikakauslehtien sekä pakettien jakelu jatkuvat normaalisti. Lisäksi palvelupisteet pysyvät tavalliseen tapaan auki. Posti jakaa sanomalehtiä viikon jokaisena päivänä ja paketteja kuutena päivänä viikossa.

Huhtikuussa kirjepostin määrä väheni Postin mukaan viidenneksellä vuodentakaiseen verrattuna.

– Trendi on samanlainen koko postialalla Euroopassa. Koronapandemia kiihdyttää vaihtoehtoisten digitaalisten viestintävälineiden käyttöä. Lisäksi meillä Suomessa julkinen sektori on luopumassa paperipostin lähettämisestä ja valtio itse vauhdittaa tätä kehitystä. Tällä on dramaattinen vaikutus Postin tuloihin, korostaa johtaja Yrjö Eskola Postin tiedotteessa.

Finnairin yt:n taustalla romahtanut lentoliikenne

Finnair lentää huhtikuusta kesäkuuhun vain noin 5 prosenttia tavallisesta liikenteestään.

Heinäkuussa yhtiö lentää arviolta 30 prosenttia verrattuna aikaan ennen koronavirusta. Vuoden lopussa lentojen määrä on arviolta 70 prosenttia.

– On selvää, että kun lennämme huomattavasti normaalia vähemmän, myös tarjolla oleva työn määrä on pienempi. Asteittain kasvava liikenneohjelma lisää vähitellen myös tarjolla olevaa työtä. Kuitenkin, huomioiden matkustusrajoitteisiin ja koronapandemian kehittymiseen liittyvät epävarmuustekijät, paluu normaalitilanteeseen tulee viemään huomattavan pitkään, sanoo Finnairin henkilöstöjohtaja Johanna Karppi tiedotteessa.

80 miljoonan vuosisäästöt

Finnair tavoittelee lisäksi 80 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia säästöjä vuoden 2022 alussa.

Säästökohteita ovat kiinteistöt, koneiden vuokraus, palkitseminen, myynti- ja jakelukulut, tietotekniikka ja hallinto.

– Koronan jälkeisessä markkinassa menestyvät ne, jotka pystyvät sopeuttamaan kulunsa muuttunutta markkinaa ja kilpailutilannetta vastaaviksi. Finnair aikoo olla voittajien joukossa ja siksi haemme määrätietoisesti säästöjä eri kustannuseristä, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin suunnitelma perustuu arvioon, jonka mukaan lentoliikenne toipuu entiselleen 2–3 vuodessa. Jos toipuminen on hitaampaa, edessä on lisäsäästöjä.

Juttua päivitetty myös Postin lomautustiedoilla keskiviikkona 20.5. kello 11.05.