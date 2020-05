Wärtsilä vähentää jopa 700 työpaikkaa – Marine-liiketoiminta jakautuu kolmeen osaan

Maaliskuussa organisaatiomuutoksestaan kertonut teknologiayhtiö Wärtsilä aloittaa yt-neuvottelut, joissa vähenee maailmanlaajuisesti noin 700 työpaikkaa.

Yhtiön toiminta muuttuu niin, että Marine-liiketoiminta jaetaan kolmeksi itsenäiseksi liiketoiminta-alueeksi. Tavoitteena on yksinkertaistaa yrityksen rakennetta.

Keskiviikkona ilmoitetut yt-neuvottelut koskevat konsernin kaikkia yhtiöitä, henkilöstöryhmiä ja toimipaikkoja Suomessa lukuun ottamatta Energy-liiketoiminnan henkilöstöä.

Suomessa Marine-liiketoiminnasta ja tukitoiminnoista voi kadota 220 työpaikkaa. Vähennykset täsmentyvät myöhemmin paikkakunnittain.

Turussa Wärtsilällä on 350 työntekijää, Helsingissä 500 ja Vaasassa yli 2900. Kaikkiaan Suomessa työskentelee 3800 ihmistä.

– Maailmanlaajuisen toiminnan uudelleenjärjestelyiden johdosta joudumme sopeuttamaan toimintojamme myös Suomessa eikä henkilöstövähennyksiltä valitettavasti voida välttyä. Kilpailukyvyn ja kannattavuuden turvaamiseksi muutoksen tekeminen on kuitenkin välttämätöntä. Vaikka ajankohta on haastava, uuden organisaation ja toimintamallin nopea toimeenpano on tärkeää Wärtsilän tulevalle menestykselle, Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki sanoo tiedotteessa.

Organisaatiorakenteen muutoksen yhteydessä avataan myös yli 300 uutta paikkaa henkilöstön haettavaksi. Niiden kohdistumisesta maantieteellisesti ei vielä ole tietoa.

Wärtsilä vähensi väkeä muun muassa Turusta jo viime vuonna yt-neuvotteluiden päätteeksi. Vähennyksiä perusteltiin alentuneella tilauskannalla.

Viime kuussa yhtiö kertoi lomauttavansa yhteensä enintään noin 3100 ihmistä. Tuolloin kerrottiin, että lomautettavista noin 80 prosenttia työskentelee Vaasassa, ja lomautus kestää enintään 90 päivää henkilöä kohden. Yhtiön mukaan lomautuksiin jouduttiin koronapandemian vaikutusten takia.