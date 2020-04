Kuluttaja-asiamies: Nyt ei kannata ottaa vastaan Norwegianin lentopisteitä

Kuluttaja-asiamies neuvoo lentoyhtiö Norwegianin lippuja ostaneita, että lentopisteitä ei kannata ottaa nyt vastaan.

Norwegian on kuluttaja-asiamiehen mukaan tarjonnut asiakkailleen rahanpalautusten sijasta lentopisteitä eli cash pointseja. Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että Norwegianin nykyisen tilanteen vuoksi palautus kannattaa vaatia rahana.

Kuluttaja-asiamies on huolissaan lentoyhtiö Norwegianin kuluttajille tarjoamista lentopisteistä rahanpalautuksen vaihtoehtona silloin, kun yhtiö peruuttaa lennot.

Tämänhetkisten tietojen mukaan yhtiö peruu lähes kaikki lentonsa ainakin vuoden ajaksi, vaikka yhtiön toiminta jatkuisikin. Talousvaikeuksissa oleva Norwegian pitää yhtiökokouksen maanantaina 4.5.2020, jolloin ratkeaa, pääseekö lentoyhtiö velkajärjestelyyn konkurssin välttääkseen.

– Nyt ei ole oikea aika ottaa vastaan Norwegianin tarjoamia cash pointseja, sillä lentojen toteutuminen on epävarmaa. Pisteet ovat myös Norwegianin tähänastisten ehtojen mukaan olleet voimassa vain vuoden myöntämishetkestä. Kannattaa siis vaatia palautuksia takaisin rahana. Myöskin uusien varausten ja lentojen siirtojen kanssa kannattaa odottaa. Sen sijaan että itse peruuttaisi lennon, kannattaa odottaa lentoyhtiön peruutusta, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen painottaa tiedotteessa.

Väänänen muistuttaa, että kuluttajilla on lain mukaan oikeus saada palautukset rahana aina, kun lehtoyhtiö peruuttaa lennon. Jos matka on maksettu luottokortilla tai lennon maksamiseksi tarjotulla luotolla, rahoja voi hakea takaisin luotonantajalta kuluttajansuojalain mukaisesti. Luottoyhtiöllä on yhteisvastuu palautuksesta, eikä se voi vaatia kuluttajaa kääntymään ensin lentoyhtiön puoleen.

– Jos lentoyhtiö menee konkurssiin, lahjakortin ottanut kuluttaja saattaa menettää oikeutensa vaatia rahoja takaisin luottokorttiyhtiöiltä.

Kuluttaja-asiamies seuraa Norwegianin tilannetta tiiviisti ja kertoo lisää heti, kun aiheesta on enemmän tietoa. Lisäksi kuluttaja-asiamies on pyytänyt selvitystä lentoyhtiöltä, sillä se ei ole kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan kertonut asiakkailleen aina riittävän selvästi asiakkailla olevista vaihtoehdoista, kun lentoyhtiö peruuttaa lennon. Yhtiön viestinnässä on korostettu yhtiön omaa lentopistejärjestelmää, eikä rahojen palauttamisesta ole kerrottu aina riittävän ajoissa ja selkeästi.