Yksinyrittäjien tukea haettu Turun seudulla maltillisesti – "Olimme varautuneet suurempaankin alkuruuhkaan"

Yksinyrittäjille suunnattua kahden tuhannen euron suuruista toimintatukea on Turun seudulla hakenut tähän mennessä 1273 yrittäjää. Myönteisiä rahoituspäätöksiä on tehty 845 kappaletta ja ensimmäiset maksatukset näkyvät yrittäjien tileillä jo ennen vappua. Hakemuksissa korostuvat palveluliiketoiminta ja henkilökohtaiset palvelut kuten parturi-kampaajat, hierojat ja taksiyrittäjät.

Toimintatukihaku avautui 16. huhtikuuta. Noin kolme prosenttia hakemuksista on jouduttu hylkäämään käsittelyvaiheessa. Hylkäysperusteista suurin osa liittyy tuen ehdoissa mainittuihin yksinyrittäjyyden määritelmiin ja päätoimisuuteen.

– Olimme varautuneet hakemusten käsittelyssä nyt nähtyä suurempaankin alkuruuhkaan. Käsittelijöiden määrä on riittävä ja suuria jonoja ei ole päässyt muodostumaan. Tällä viikolla myös rahoituspäätösten teko saadaan päivän tasalle, joten olemme luvatussa kahden viikon aikataulussa hakemuksesta avustuksen maksuun, kertoo Turku Science Park Oy:n yrityspalveluista vastaava johtaja Tom Palenius tiedotteessa.

Yksinyrittäjien toimintatuen hakuprosessi on toteutettu seutukuntien yhteistyönä Turku Science Park Oy:n ylläpitämän Turku Business Region -verkkosivuston kautta.

– Olemme ottaneet hakemusten käsittelyssä yrittäjäystävällisen neuvovan asenteen. Emme lähde suoraan hylkäämään puutteellista hakemusta, vaan pyrimme olemaan yhteydessä hakijaan ja neuvomme, miten hakemusta tulisi täydentää. Esimerkiksi vaaditut liitteet ovat pakollisia ja niiden erikseen pyytäminen viivästyttää päätöksen saamista yrittäjälle, muistuttaa Palenius.

Yksinyrittäjätuki on valtion avustusta, joka jaetaan kuntien kautta. Tuen summa on kiinteä 2000 euroa hakijaa kohti. Tukea myönnetään päätoimiselle yksinyrittäjälle, jolla ei ole muita tulonlähteitä kuten esimerkiksi palkka- ja eläketuloja. Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16. maaliskuuta jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Tukea voi hakea 30.syyskuuta saakka seudullisen Turku Business Region -verkkosivuston kautta.